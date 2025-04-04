ФСБ и СК сообщили о задержании 49-летнего российского военного. По версии следствия, он готовил теракт против курсантов по заданию Украины

ФСБ сообщила, что предотвратила теракт в воинской части Минобороны России, который планировали украинские спецслужбы. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

По версии ФСБ, взрыв планировалось совершить в общежитии курсантов военных вузов в Московской области. По делу о подготовке теракта задержан военнослужащий Минобороны РФ, который, как утверждает ФСБ, был завербован украинскими спецслужбами. Его задержали при изъятии из тайника компонентов для изготовления взрывного устройства.

Следственный комитет сообщает, что задержанному 49 лет. Против него возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном приобретении взрывчатых веществ.

В сообщении СК говорится, что российский военный был «участником террористического сообщества, запрещенного на территории РФ». Через соцсети с ним был установлен контакт сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины, от которых в марте 2024 года он получил предложение совершить теракт в столичном регионе.

2 апреля 2025 года после получения взрывного устройства военного задержали, утверждает СК.

На видео, которое распространило ФСБ, мужчина говорит, что «должен был обмотать себя взрывчаткой, и где-то совершить самоподрыв рядом с целями на территории войсковой части». За это, как говорит мужчина на видео, ему обещали эвакуацию детей в западные страны.