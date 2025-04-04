«Алроса» показала самый большой в истории России бриллиант «Новое Солнце». Его огранка заняла более двух лет

Компания «Алроса» завершила огранку самого крупного в истории России бриллианта, получившего название «Новое Солнце».

«Алроса»

Сверхкрупный алмаз золотистого цвета был добыт компанией на арктическом россыпном месторождении Эбелях. Его вес до огранки был около 200 карат.

Огранка заняла более двух лет. Над ней, сообщила компания, работала команда из 15 специалистов. Вес бриллианта после огранки — более 100 карат.

«Алроса»

В «Алросе» назвали «Новое Солнце» «одним из самых значимых событий в индустрии драгоценных камней за последние годы».

«Алроса» — одна из крупнейших в мире компаний по объему добычи и запасов алмазов. Ее добывающие активы расположены в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину США, Евросоюз и присоединившиеся к ним страны ввели санкции в отношении «Алросы», а также запретили импорт из России непромышленных природных и искусственных алмазов и ювелирных изделий с алмазами. Запрещен и импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.