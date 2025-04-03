В Петрозаводске загорелся Онежский судостроительный завод

В Петрозаводске произошел пожар в производственном боксе Онежского судостроительного завода, сообщили в управлении МЧС по Республике Карелия.

Глава Карелии Артур Парфенчиков написал в своем телеграм-канале, что в результате пожара пострадали три человека, погибших нет. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, уточнил ТАСС.

По информации РИА Новости, площадь пожара выросла до полутора тысяч квадратных метров.

В МЧС также сообщили, что в самом начале тушения пожара на заводе взорвался газовый баллон. При этом источник РИА Новости называет взрыв баллона предварительной причиной пожара на заводе.

Телеграм-канал From Karelia with freedom напоминает, что два с половиной месяца назад помощник президента России Николай Патрушев и полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан вместе с главой Карелии запускали на заводе оборудование первой в России цифровой верфи.