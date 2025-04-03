Немецкие журналисты сообщили, что концерн Porsche рассматривает возможность выпуска оборонной продукции

Руководство немецкого производителя автомобилей Porsche из-за многомиллиардных убытков рассматривает новые направления бизнеса, одним из которых может стать оборонная промышленность. Об этом говорится в публикации журнала об оборонных технологиях Europäische Sicherheit & Technik.

Убытки концерна за 2024 год составили 20 миллиардов евро, из-за чего руководство Porsche настаивает на жестких мерах экономии и новых направлениях бизнеса. Одним из таких направлений, который обсуждается руководством компании, может стать выход на рынок оружия.

Издание отмечает, что Porsche — не новичок в работе с министерством обороны Германии. Так, с 1958 по 1965 годы компания в качестве генерального подрядчика разрабатывала для бундесвера танк под кодовым обозначением «тип 814». Затем эти наработки легли в основу первого поколения танков Leopard.

Кроме того, в 2024 году Porsche инвестировала в стартап Quantum Systems, который занимается разработкой беспилотников.

По данным издания, Porsche может вложить до двух миллиардов евро в оборонные проекты.

Обновление. «Заявление о том, что „Porsche SE снова будет производить танки“, я могу опровергнуть совершенно точно и однозначно», — сказал РИА Новости представитель холдинга Porsche SE Кристоф Цемелка. При этом в публикации Europäische Sicherheit & Technik ничего не говорилось о планах компании производить танки — вероятно, так был сформулирован вопрос корреспондента российского агентства.

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