Источники агентства Bloomberg в Москве заявили, что президент РФ Владимир Путин считает усилия президента США Дональда Трампа наилучшей возможностью положить конец российско-украинской войне.

Россия, по словам источников, рассчитывает на то, что Трамп обеспечит приемлемый мирный договор, но при этом готова продолжать войну с Украиной, если переговоры ни к чему не приведут.

Собеседники агентства отметили, что Кремль не беспокоят угрозы Трампа ввести вторичные пошлины в отношении российской нефти. Трамп говорил, что введет пошлины, если Россия не заключит соглашение о прекращении огня в Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил Bloomberg, что Россия «предпочла бы продолжить определенные взаимные усилия по поиску урегулирования», на что нужно время. «Все предпочли бы не ссориться, а разговаривать, и не только разговаривать, но и быть услышанными — вот что мы имеем с нынешней американской администрацией», — добавил представитель Кремля.

Власти США рассчитывали, что смогут добиться соглашения о перемирии до 20 апреля, но «теперь эта цель кажется маловероятно», пишет Bloomberg. Кроме того, добавляет агентство, в последнее время «утихли» разговоры о возможной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина.

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