Forbes вернул 24 миллиардера, отнесенных накануне к другим странам, в российский рейтинг

Миллиардеры из России, которых американский Forbes в своем рейтинге изначально отнес к другим странам, теперь снова отображаются как участники российского списка, обратило внимание «Агентство».

Речь идет о предпринимателях с российским гражданством, у которых накануне в рейтинге были указаны другие страны. В числе таких «Агентство» называло вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину, которая представляла Великобританию, бывшего вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна из Монако, сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа и бывшего совладельца Rambler Group Александра Мамута из Израиля и других.

«Агентство» отмечает, что в профилях миллиардеров указываются страна гражданства и страна резидентства. Журналисты предполагают, что накануне Forbes отранжировал миллиардеров в зависимости от резидентства, хотя раньше ранжирование было по гражданству.

При этом на вопросы, отправленные журналистами «Агентства» накануне по этому поводу, американский Forbes не ответил.

В русскоязычной версии Forbes накануне отмечалось, что число российских миллиардеров в рейтинге выросло по сравнению с прошлым годом и достигло 146 человек. Однако в англоязычном рейтинге при выборе России в фильтре по странам сейчас насчитывается 140 участников списка. В их числе есть и те, кто накануне «сменил» страну.

Рейтинг богатейших людей мира журнал Forbes опубликовал накануне. Среди россиян первое место в нем занимает совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние составители рейтинга оценили в 28,7 миллиарда долларов.