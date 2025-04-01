Сайт и приложение РЖД перестали открываться. Компания заявила о «массированной DDoS-атаке»

Сайт и мобильное приложение компании «Российские железные дороги» перестали открываться у пользователей 1 апреля.

Проблемы с доступом возникли около 10 утра, следует из данных сервиса Downdetector.su, который отслеживает доступность сервисов в России.

В пресс-службе РЖД заявили, что сайт и приложение компании «подверглись массированной DDoS-атаке».

«Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», — сообщается в телеграм-канале компании.

Сайт и приложение РЖД используют для покупки железнодорожных билетов, также там можно посмотреть расписание поездов. В среднем сайт компании ежемесячно посещают около 20 миллионов пользователей, следует из материалов Similarweb. Свежих данных об аудитории приложения нет, в 2019 году РЖД сообщало, что им пользовались около 5,7 миллиона человек.