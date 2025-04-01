Сайт и приложение РЖД перестали открываться. Компания заявила о «массированной DDoS-атаке»
Сайт и мобильное приложение компании «Российские железные дороги» перестали открываться у пользователей 1 апреля.
Проблемы с доступом возникли около 10 утра, следует из данных сервиса Downdetector.su, который отслеживает доступность сервисов в России.
В пресс-службе РЖД заявили, что сайт и приложение компании «подверглись массированной DDoS-атаке».
«Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», — сообщается в телеграм-канале компании.
Сайт и приложение РЖД используют для покупки железнодорожных билетов, также там можно посмотреть расписание поездов. В среднем сайт компании ежемесячно посещают около 20 миллионов пользователей, следует из материалов Similarweb. Свежих данных об аудитории приложения нет, в 2019 году РЖД сообщало, что им пользовались около 5,7 миллиона человек.