Нетаниягу передумал назначать вице-адмирала Эли Шарвита на пост главы ШАБАК

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отменил решение о назначении вице-адмирала Эли Шарвита на пост главы Службы общей безопасности Израиля ШАБАК (она же «Шин-Бет»).

Нетаниягу, пишет The Jerusalem Post, поблагодарил Шарвита за его готовность принять на себя эту роль, но сообщил ему, что намерен изучить другие кандидатуры.

О том, что Шарвит, ранее командовавший Военно-морскими силами, выбран кандидатом на пост главы ШАБАК, пресс-служба премьер-министра Израиля объявила 31 марта.

The Times of Israel пишет, что премьер-министр поменял свое решение из-за того, что кандидатурой Шарвита были недовольны его соратники.

Отказ Нетаниягу от назначения Шарвита вызвал критику и со стороны оппозиции. Так, лидер политической партии «Наш дом Израиль», бывший министр обороны Авигдор Либерман предположил, что речь идет о «первоапрельской шутке», а лидер Партии национального единства Бени Ганц сказал: «Сегодня утром Нетаниягу снова доказал, что для него политическое давление перевешивает благо государства и его безопасность».

ШАБАК — самая могущественная спецслужба Израиля, играющая ключевую роль в войне. До недавнего времени ее возглавлял Ронер Бар, которого правительство Нетаниягу отправило в отставку 21 марта. Провести отставку главы ШАБАК кабинет министров попытался впервые в истории страны. Отставка была оспорена в суде, пока не будет вынесен вердикт, Бар формально сохраняет свой пост.