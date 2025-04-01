Генпрокуратура США будет добиваться смертной казни для Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare

Генеральный прокурор США Пэм Бонди поручила федеральным прокурорам добиваться назначения смертной казни для 26-летнего Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве гендиректора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Об этом говорится на сайте Минюста США.

В своем заявлении Бонди заявила, что убийство Томпсона было «преднамеренным» и «хладнокровным», это событие «потрясло Америку».

«После тщательного рассмотрения я дала указание федеральным прокурорам добиваться смертной казни по этому делу, поскольку мы выполняем программу президента Трампа по прекращению насильственных преступлений и восстановлению безопасности в Америке», — заявила генпрокурор.

Генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона застрелили 4 декабря, когда он шел к отелю New York Hilton на ежегодную инвестиционную конференцию UnitedHealthcare. Подозреваемого в его убийстве 26-летнего Манджоне задержали в «Макдоналдсе» в Пенсильвании 9 декабря — его опознал по фото полиции один из посетителей.

18 декабря большое жюри окружного суда Манхэттена предъявило Манджоне обвинение по 11 пунктам, включая убийство с террористическими целями, незаконное хранение оружия и подделку документов. Кроме того, Манджоне также были предъявлены обвинения в штате Пенсильвания, где он был задержан.

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