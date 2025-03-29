«Агентство» установило имена еще 20 жителей Курской области, погибших за время украинской оккупации региона

Журналисты «Агентства» на основе открытых данных и свидетельств родственников подтвердили гибель 20 жителей Суджанского района Курской области. Все они умерли, по данным издания, с августа 2024 года, когда ВСУ вошли в регион.

В 11 случаях смерть родных «Агентству» подтвердили члены семей погибших. В других случаях журналисты нашли подтверждения в соцсетях.

Умершие — в основном пенсионеры и люди предпенсионного возраста, отмечает издание. Самым молодым среди погибших был 38-летний Александр Щипанов, самой пожилой — 90-летняя Мария Федоренко.

Больше всего погибших (шесть человек) жили в селе Замостье. Четыре человека погибли в Махновке и Судже, по двое — в Мартыновке и Заолешенке, по одному человеку — в Гончаровке и Лебедевке.

В семи случаях «Агентству» известна причина смерти: три человека умерли в результате переохлаждения, у одного погибшего произошла остановка сердца, еще трое были убиты в результате обстрелов.

Среди погибших при бомбардировках — 58-летний Александр Глуховцов из села Лебедевка. Он был убит 12 февраля. Как отмечает «Агентство», за день до этого российские пропагандисты сообщали о боях в районе села Свердликово в 4,3 километрах от Лебедевки.

В это время Лебедевка, по данным украинского DeepState, находилась на территории подконтрольной ВСУ. В день гибели Глуховцова Минобороны РФ сообщало об атаках против подразделений ВСУ в районе этого села. В свою очередь Z-каналы публиковали видео ударов российской артиллерии по свинокомплексу «Мираторг» неподалеку от Лебедевки.

ВСУ вторглись на территорию Курской области и взяли под контроль несколько населенных пунктов региона в августе 2024 года. В марте 2025-го войскам РФ удалось почти полностью выдавить украинских военных из области. Сейчас ВСУ находятся в Поповке и Демидовке в Белгородской области — эти населенные пункты расположены на стыке границ Белгородской и Курской областей России и Сумской области Украины.

Следственный комитет России 21 марта сообщил, что с 2022 года погибли 167 мирных жителей Курской области, еще 500 человек получили ранения. Ведомство обвинило в этом ВСУ.

Издание «7×7» 14 марта опубликовало исследование о судьбе мирных жителей Курской области. Журналисты установили имена и подтвердили гибель как минимум 30 человек после начала наступления ВСУ. Вместе со списком издания «7×7» общее число установленных погибших в российском регионе с начала украинской операции превысило 50 человек, пишет «Агентство».

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