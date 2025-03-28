Высший суд Каталонии отменил приговор футболисту Дани Алвесу, осужденному по обвинению в изнасиловании

Высший суд Каталонии полностью удовлетворил апелляцию бразильского футболиста Дани Алвеса, осужденного по делу об изнасиловании, и отменил обвинительный приговор, пишет Reuters.

С Алвеса также были сняты все ограничения на поездки.

Суд счел, что в деле нет достаточных доказательств, которые «превзойдут стандарты, требуемые презумпцией невиновности». Показания предполагаемой жертвы, как заявил суд, не были достоверными, когда речь шла о фактах, которые можно было проверить с помощью видеозаписей. Суд счел, что это «явно указывает» на то, что рассказ жертвы не соответствует действительности.

Решение еще может быть обжаловано в Верховном суде Испании.

В феврале 2024 года суд приговорил Алвеса к четырем с половиной годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании женщины в туалете ночного клуба в Барселоне в 2022 году. Алвес находился под стражей с момента ареста в январе 2023 года. В марте 2024-го, через месяц после приговора, суд отпустил его под залог в один миллион евро.

41-летний Алвес начинал карьеру в испанской «Севилье», а затем провел восемь сезонов в «Барселоне», вместе с которой несколько раз выиграл Лигу чемпионов и неоднократно становился чемпионом Испании. С 2016 Алвес играл в «Ювентусе», «Пари Сен-Жермен» и бразильском «Сан-Паулу». Затем он вернулся в «Барселону» в качестве свободного агента, а в 2022 году покинул клуб и подписал контракт с мексиканским «УНАМ Пумас».