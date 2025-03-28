Власти Мьянмы сообщили о гибели 144 человек в результате землетрясения

Количество подтвержденных жертв землетрясения в Мьянме сейчас составляет 144 человека, заявила правящая в стране военная хунта, передает Reuters.

Еще 732 человека получили ранения. Лидер хунты генерал Мин Аун Хлайн заявил, что количество погибших в результате землетрясения может вырасти. Он призвал все страны оказать помощь Мьянме.

«Число погибших также довольно высоко. Это все, что мы можем сказать на данный момент, потому что спасательные работы продолжаются. Точное число жертв еще неизвестно, но речь идет о сотнях», — заявил «Би-би-си» анонимный представитель спасательных служб.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме днем 28 марта. Эпицентр находился недалеко от второго по величине города страны — Мандалая, где живут более миллиона человек.

Землетрясение также ощущалось в Таиланде, Вьетнаме и в Китае. Власти Таиланда сообщили о гибели девяти человек в Бангкоке в результате обрушения строящегося небоскреба. Поисково-спасательная операция там продолжается, под завалами могут находиться десятки человек.