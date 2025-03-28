Суд постановил вернуть собственникам Ивановский завод тяжелого станкостроения, изъятый в пользу государства. На предприятие претендовал «Ростех»

Второй арбитражный апелляционный суд утвердил решение суда предыдущей инстанции и постановил вернуть активы Ивановского завода тяжелого станкостроения, которые были изъяты в пользу государства, собственникам, пишут РБК и «Коммерсант».

С иском об изъятии активов завода в пользу государства в феврале 2024 года в суд обратилась Генпрокуратура. У ведомства возникли претензии к приватизации предприятия в 1990-х годах. В марте требования Генпрокуратуры были удовлетворены. Однако уже осенью другой суд отменил это решение. К тому моменту активы завода уже были переданы Росимуществу, и его бывшие собственники подали иск, чтобы их вернуть. В январе 2025 года Арбитражный суд Ивановской области вынес решение в их пользу. Генпрокуратура пыталась оспорить это решение во Втором арбитражном апелляционном суде.

Решение Второго арбитражного апелляционного суда, утвердившее возврат активов собственникам, вступило в законную силу 27 марта. Защитник собственников завода сказал РБК, что теперь Генпрокуратуре «остается надеяться только на мнение председателя Верховного суда, к которому они уже обратились». Однако по его словам, государство теперь все равно обязано незамедлительно вернуть акции бывшим владельцам.

На активы завода, как пишет РБК, претендовал «Ростех» — когда суд удовлетворил первоначальные требования Генпрокуратуры, госкорпорация попросила власти передать акции завода ей. В «Ростехе» РБК поясняли, что входящий в корпорацию станкостроительный холдинг «Стан» «вынужденно арендует» часть площадей Ивановского завода, а «частные владельцы предприятия препятствуют работе».

После того, как первый суд отменил решение о передаче завода государству, в «Ростехе» продолжали настаивать на том, что приватизация была сомнительной, а восстановление «законных прав государства» называли «критически важной задачей в условиях санкций».

Ивановский завод тяжелого станкостроения, основанный в 1953 году, был приватизирован в 1990-е. В 1998-м гендиректором завода стал Владимир Бажанов. Это один из крупнейших в России станкостроительных заводов, входящий в число системообразующих предприятий России.

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