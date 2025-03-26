Российские дроны массированно атаковали Харьков. Повреждены жилые дома, есть раненые

Российские дроны атаковали Харьков вечером 26 марта, сообщил глава города Игорь Терехов в телеграм-канале.

По его словам, в течение часа российские военные не менее 12 раз ударили по Харькову дронами типа «Шахед». Повреждения получили многоквартирные жилые дома, объект гражданской инфраструктуры, автомобили, хозяйственные постройки.

По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате атаки российских беспилотников, сообщил глава города. Как уточнил начальник областной военной администрации Олег Синегубов, среди раненых — 14-летняя девочка.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал кадры пожара, возникшего в Харькове в результате российской атаки. По его словам, Россия «не стремится к миру», а «продолжает террор против Украины, нанося удары по мирным городам».

Украинские СМИ опубликовали видео атаки, снятое во время футбольного матча в Харькове.