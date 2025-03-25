Журналисты «Би-би-си» узнали имена еще двух гражданок Болгарии, входивших в шпионскую сеть, которая следила за Христо Грозевым и Романом Доброхотовым

Журналисты «Би-би-си» узнали имена двух гражданок Болгарии, которые входили в шпионскую сеть, следившую в том числе за журналистом Христо Грозевым и шеф-редактором издания The Insider Романом Доброхотовым.

Речь идет о деятельности шпионской сети, которой руководил австрийский бизнесмен Ян Марсалек, сбежавший в Россию в 2020 году. В начале марта суд в Лондоне признал троих граждан Болгарии, входивших в эту сеть, виновными в шпионаже. На суде звучала информация о еще двух участницах, которые обеспечивали слежку за объектами в Европе — но их имена не назывались.

Одной из них, как выяснила «Би-би-си», оказалась гражданка Болгарии Цветелина Генчева, работавшая в гражданской авиации. В соцсети LinkedIn указано, что она была сотрудницей отдела по продаже билетов туркомпаниям. В болгарской базе данных она указана единственной владелицей фирмы International Aviation Consult. «Би-би-си» узнала, что она работала в одной из авиакомпаний (в какой — не уточняется).

Работа позволяла Генчевой получать данные о перелетах для слежки — в том числе о маршрутах Грозева. Также Генчева, как узнала «Би-би-си», входила в группу, отправленную в Берлин для слежки за Доброхотовым. Источник «Би-би-си» рассказал, что Генчева известна болгарским спецслужбам как человек, связанный со шпионской сетью, но официально она ни в чем не обвиняется.

Вторая участница шпионской сети — Цветанка Дончева. Официально она числится безработной. Дончева омогала следить за Грозевым в Вене — она жила в квартире, расположенной напротив его дома, и снимала на камеру. Также Дончевой поручали следить за высокопоставленными австрийскими чиновниками и журналисткой-расследовательницей Анной Тальхаммер, писавшей о российском шпионаже.

Кроме этого, Дончева получала деньги за размещение в разных районах Вены (в том числе на советском мемориале) наклеек в рамках дезинформационной кампании, которая должна была представить сторонников Украины неонацистами.

В декабре 2024 года Дончеву задержала австрийская полиция, но запрос о ее досудебном аресте был отвергнут, и ее освободили.

Генчева в ответ на звонок журналистов «Би-би-си» на мобильный номер повесила трубку, услышав, кто это. К Дончевой корреспонденты «Би-би-си» подошли на улице в Вене, она отказалась признавать, что это ее имя.

Накануне управление государственной безопасности и разведки (DSN) Австрии отчиталось о раскрытии масштабной российской кампании по дезинформации. О ней стало в ходе анализа электронных устройств гражданки Болгарии, которую заподозрили в шпионаже в конце 2024 года (ее имя не называлось). Участники кампании занимались распространением дезинформации в интернете, а также расклейкой листовок и граффити, сообщала DSN.

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