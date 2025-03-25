Собственника кузбасской шахты «Листвяжная», где в 2021 году погиб 51 человек, приговорили к условному сроку

Центральный районный суд Кемерова приговорил председателя совета директоров компании «СДС-уголь» и собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева к трем с половиной годам лишения свободы условно по делу о взрыве, в результате которого погиб 51 человек. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями, что привело к тяжким последствиям (часть 2 статьи 201 УК).

Кроме того, суд приговорил гендиректора компании «СДС-уголь» Геннадия Алексеева к пяти годам и трем месяцам лишения свободы, технического директора компании Антона Якутова — к пяти годам колонии. Они также признаны виновными в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, с июля по ноябрь 2021 года Федяев, Алексеев и Якутов «в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других акционеров» компании «умышленно бездействовали и не совершали необходимые действия» для выполнения требований промышленной безопасности шахты.

Все трое фигурантов дела не признавали вину. Федяев, в частности, говорил, что, будучи акционером компании-собственника «Листвяжной», он не отвечал за безопасность на шахте.

25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв метана. Под землей находились 258 человек. Погибли 46 горняков и пять спасателей. Шахтеры рассказывали о нарушениях в работе в условиях высокого содержания метана в воздухе: по словам горняков, им выдавали газоанализаторы с заклеенными скотчем датчиками.

После аварии Владимир Путин публично отчитал Федяева за нарушения на шахте. Во время совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса, где обсуждалась авария на «Листвяжной», президент, в частности, спросил у Федяева, следит ли совет директоров за сферой безопасности «или только деньги считает». В ответ бизнесмен заверил, что холдинг никогда не экономил на безопасности.

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