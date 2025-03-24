МИД Китая назвал не соответствующей действительности информацию о том, что Пекин обсуждает отправку своих миротворцев в Украину

МИД Китая отрицает, что страна обсуждает свое участие в потенциальной миротворческой миссии в Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хотел бы подчеркнуть, что соответствующая информация [о подобных планах Китая] полностью не соответствует действительности», — заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

Го добавил, что Китай вместе с другими странами будет продолжать работу по продвижению мирных переговоров и окончания конфликта.

Немецкое издание Die Welt 22 марта написало, что Китай рассматривает возможность присоединиться к группе стран Запада, которые обсуждают отправку миротворческих сил в Украину. Дипломаты из ЕС, знакомые с обсуждением вопроса, рассказали журналистам, что китайские дипломаты обратились с соответствующим вопросом к властям Евросоюза.