Фильм «Мастер и Маргарита» стал триумфатором премии «Ника» и выиграл семь наград

Фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина стал обладателем национальной кинематографической премии «Ника» в категории «Лучший игровой фильм», сообщает «Интерфакс» 24 марта.

Фильм Локшина победил в семи из семи номинаций, в которых был представлен. Так, исполнители ролей Мастера и Маргариты Евгений Цыганов и Юлия Снигирь стали лучшими актером и актрисой.

«Я очень рад, что его номинировали и даже раздали какие-либо награды, все это совершенно какая-то мистика», — сказал со сцены актер Евгений Цыганов (цитата по ТАСС).

Кроме того, в номинации «Лучшая мужская роль» отмечен Юра Борисов за фильм «Кончится лето» — Борисов вместе с Цыгановым набирал одинаковое количество голосов академиков.

Режиссер Бакур Бакурадзе получил «Нику» за лучшую режиссерскую работу за фильм «Снег в моем дворе». За лучший сценарий отмечены Андрей Кончаловский и Елена Киселева («Смотри на меня»).

Академики национальной кинематографической премии впервые вручили «Нику» в номинации «Лучший сериал» — награду получил сериал «Плевако».

Лучшим неигровым фильмом признана работа «Лексо» режиссера Олеси Фокиной о пианисте Александре Торадзе. Лучший анимационный фильм — «Лунтик. Возвращение домой» режиссера Константина Бронзита. «Открытие года» — режиссер Зака Абдрахманова («Папа умер в субботу»).

Церемония вручения премии «Ника» за 2024 год прошла в театре «Маска».

Фильм «Мастер и Маргарита» — новая экранизация романа Михаила Булгакова от режиссера Михаила Локшина. Премьера фильма в России прошла в январе 2024 года. В кинотеатрах его посмотрели почти шесть миллионов человек. Картина Локшина в январе 2025-го получила шесть наград премии кинокритиков «Белый слон». При этом другая престижная российская кинопремия, «Золотой оставила фильм без номинаций, сообщал телеграм-канал «Плот».

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