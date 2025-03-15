Зеленский утвердил состав делегации Украины для подготовки мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым утвердил состав «делегации Украины для взаимодействия с международными партнерами с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира». Документ опубликован на сайте офиса Зеленского 15 марта.

В документе сказано, что в состав переговорной группы вошли:

руководитель офиса президента Андрей Ермак (глава делегации),

министр иностранных дел Андрей Сибига,

министр обороны Рустем Умеров,

заместитель руководителя офиса президента Павел Палиса.

В документе отмечается, что глава переговорной группы может привлекать к ее работе сотрудников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, а также научных советников и экспертов.

Андрей Ермак, Андрей Сибига, Рустем Умеров и Павел Палиса ранее представляли Украину на переговорах с делегацией США, прошедших в Саудовской Аравии 11 марта. На тех переговорах Украина согласилась на предложение США установить временный режим прекращения огня сроком на 30 дней, однако Россия пока своего согласия не дала.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил 14 марта, что Украина начала формировать команду, которая будет разрабатывать алгоритмы по контролю за возможным режимом прекращения огня.

Читайте также

Украина готова немедленно прекратить огонь — если его прекратит Россия США возобновляют военную помощь Киеву. Главные итоги переговоров в Саудовской Аравии

Читайте также

Украина готова немедленно прекратить огонь — если его прекратит Россия США возобновляют военную помощь Киеву. Главные итоги переговоров в Саудовской Аравии