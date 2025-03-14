Прокуратура Москвы потребовала завести уголовное дело на Евгения Чичваркина

Прокуратура Москвы направила в следственные органы материалы проверки, по итогам которой потребовала возбудить уголовное дело в отношении бизнесмена Евгения Чичваркина по статье об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).

В заявлении прокуратуры говорится, что Чичваркин был дважды в течение года оштрафован по административной статье о нарушении порядка деятельности «иноагента», но продолжил публиковать видео без соответствующей «иноагентсткой» плашки.

Минюст РФ внес Евгения Чичваркина в реестр «иностранных агентов» в июне 2022 года. По утверждению Минюста, бывший владелец «Евросети» занимается политической деятельностью и при этом получает финансирование из Украины.

Чичваркин уехал из России в 2008 году и с тех пор живет в Великобритании.