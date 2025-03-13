Авиакомпания S7 рассматривает переход из Домодедово во Внуково или Шереметьево. Это может лишить аэропорт значительной части выручки

Авиакомпания S7, базирующаяся в аэропорту Домодедово, обсуждает условия перехода по приглашению двух других московских аэропортов — Шереметьево и Внуково, пишет «Коммерсант» со ссылкой на три источника в отрасли.

По словам собеседников газеты, «активное обсуждение» началось около двух недель назад. Шереметьево допускает, что авиакомпания может перевести в аэропорт часть рейсов «в модном гибридном формате присутствия сразу в нескольких аэропортах одного города», говорит источник «Коммерсанта».

Один из источников «Коммерсанта» полагает, что авиакомпания задумалась о смене аэропорта с учетом рисков финансовой стабильности Домодедово, которому предстоит погасить выплаты по обязательствам более чем на 15 миллиардов рублей до конца 2025 года.

Переход авиакомпании приведет к финансовым потерям Домодедово, для которого S7 долгое время оставалась крупнейшим по объему выручки перевозчиком. В первой половине 2024 года на S7 пришлось 24% выручки аэропорта (почти 3,6 миллиарда рублей). Вторая базовая компания «Уральские авиалинии» принесла почти вдвое меньше — около 1,9 миллиарда рублей.

При этом в двух других аэропортах есть как плюсы, так и минусы. В частности, в Шереметьево S7 придется конкурировать с базовым для этого аэропорта государственным «Аэрофлотом», во Внуково — с маршрутной сетью лоукостера «Победы». Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», отмечают, что перевод парка в другой аэропорт также в любом случае «потребует значительного времени и средств».

В Домодедово «Коммерсанту» сказали, что работают с S7 с 2002 года и рассчитывают на «долгосрочное и взаимовыгодное продолжение партнерства». В Шереметьево, Внуково и S7 отказались от комментариев.

S7 — частная авиакомпания, созданная бизнесменами Владиславом и Наталией Филевыми в 2005 году на базе авиакомпании «Сибирь». В 2019 году совладелица компании Наталия Филева погибла в авиакатастрофе при посадке частного самолета в Германии. В России S7 — один из крупнейших перевозчиков. 24 февраля 2025 года авиакомпания (и ее основатель Владислав Филев) была внесена в санкционный лист Великобритании как бизнес в стратегически важном для правительства России секторе.

Аэропорт Домодедово принадлежит бизнесмену Дмитрию Каменщику. В конце января 2025 года стало известно, что Генпрокуратура подала иск в суд, потребовав передать управляющий аэропортом «ДМЕ Холдинг» государству. Причиной для этого стало иностранное гражданство бенефициаров «ДМЕ Холдинг» Дмитрия Каменщика и Валерия Когана. Арбитражный суд ввел обеспечительные меры, но аэропорт смог добиться их частичной отмены, и, как заявляют в Домодедово, сейчас соблюдает обязательства в отношении авиакомпаний, партнеров и сотрудников и работает в штатном режиме.

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