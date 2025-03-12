Великобритания отозвала аккредитацию у российского дипломата. Это ответ на обвинение британских дипломатов в «разведывательно-подрывной работе» в РФ

Министерство иностранных дел Великобритании объявило, что отзывает аккредитацию у российского дипломата, а также у супруги представителя российской дипмиссии. Об этом, сообщается на сайте ведомства, представитель британского МИДа 12 марта уведомил посла России Андрея Келина.

«Высокопоставленный представитель МИД Великобритании сегодня вызвал посла России и ясно дал понять, что Лондон не потерпит запугивания сотрудников британского посольства и их семей. Мы принимаем ответные меры», — говорится в сообщении.

ФСБ 10 марта объявила, что два британских дипломата были лишены аккредитации в России и должны покинуть страну в течение двух недель. По данным СМИ, это второй секретарь посольства Великобритании в Москве Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, муж первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашди. ФСБ обвинила их в «разведывательно-подрывной работе». В посольстве Великобритании заявили, что эти обвинения «совершенно безосновательны».

«С нашей точки зрения, инцидент теперь исчерпан, и мы требуем, чтобы и Россия пришла к такому же выводу. Любые дальнейшие действия РФ будут считаться эскалацией, которая не останется без ответа», — заявили в МИД Великобритании.

ФСБ неоднократно обвиняла сотрудников посольства Великобритании в «разведывательно-подрывной работе». Британский МИД обвинения отвергал. Так в сентябре 2024 года стало известно, что под этим предлогом из России выслали шестерых британских дипломатов. Вскоре российская спецслужба объявила, что второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор лишен аккредитации, так как указал ложную информацию о себе при получении разрешения на въезд в Россию. По версии спецслужбы, Прайор «сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков», высланных ранее.