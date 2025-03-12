FAZ: депутат Бундестага нанял на работу россиянина, связанного с ФСБ. Он отвечал за контакты с российской оппозицией за рубежом

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Кристиан Хирте принял на работу россиянина, который связан с ФСБ, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

В статье 40-летнего россиянина называют Константин К. Издания «Сирена» и «Важные истории» утверждают, что речь идет о Константине Храпове — сотруднике Европейского центра анализа и стратегий (CASE), в числе основателей которого СМИ называют бизнесмена Михаила Ходорковского. The Insider отмечает, что, по данным сервиса GetContact, Храпов записан у некоторых пользователей как «Кидало, Стукачек ФСБ».

По словам Хирте, он познакомился с Храповым еще в России, когда россиянин работал в московском офисе фонда Конрада Аденауэра. После начала российско-украинской войны Храпов переехал в Берлин и связался с депутатом.

В итоге в марте 2023 года Хирте предложил россиянину работу и подал его документы на проверку в немецкие органы безопасности, которые, как утверждается, и обнаружили связи Храпова с ФСБ и организациями, связанными с властями РФ. После проверки депутату посоветовали без огласки прекратить рабочие отношения с россиянином в конце лета — начале осени 2024 года. Тогда Храпов, как утверждается, перестал работать в Бундестаге.

В рамках работы на депутата Храпов писал статьи о политической ситуации в России и должен был налаживать контакты с российскими оппозиционерами, выступающими против режима Владимира Путина за рубежом. В частности, как утверждает FAZ, среди тех, с кем общался Храпов, — Михаил Ходорковский. Пресс-служба бизнесмена сообщила изданию, что его структуры «всегда были осторожны с этим человеком [Храповым], учитывая его прошлое». По словам Хирте, у Храпова не было доступа к данным Бундестага.

Соучредитель CASE политик Дмитрий Гудков сообщил, что Храпов не работал в центре, но «оказывал услуги по организации презентаций и продвижению некоторых докладов CASE в том числе в Бундестаге». «Мы считаем данную публикацию частью политической борьбы внутри Бундестага в момент формирования нового правительства и не хотели бы выступать на чьей-либо стороне», — заявил политик.

В феврале 2024 года издания The Insider и Der Spiegel выпустили расследование о Владимире Сергиенко — помощнике депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгения Шмидта. В публикации утверждалось, что Сергиенко был завербован Пятой службой ФСБ и находится в тесном контакте с одним из ее сотрудников — полковником Ильей Вечтомовым. Сергиенко все обвинения отверг. Вскоре после выхода расследования он ушел с должности помощника Шмидта.