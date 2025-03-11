«Важные истории»: в 2024 году более 15 тысяч человек поступили в вузы России по квотам для участников войны и их детей. В основном они пошли учиться на педагогов и врачей
В 2024 году по отдельной квоте для участников войны в Украине и их детей на бюджетные места в российские вузы поступили 15 259 человек, узнали «Важные истории» из данных Министерства науки и высшего образования РФ. Еще 309 участников войны поступили по другой, особой квоте.
В 2023 году, когда отдельную квоту только ввели, таким правом воспользовались в два раза меньше человек — 8 730 абитуриентов.
Большинство поступивших по отдельной квоте в 2024-м — дети участников войны. Их 11,5 тысячи человек, или 75% от всех поступивших по новой льготе. Самих военных — 2,1 тысяча поступивших.
Больше трети всех зачисленных по этой квоте поступают в вузы Москвы, Петербурга, Ростовской и Свердловской областей, а также Краснодарского края. При этом доля поступивших по новой квоте выше в регионах с большими потерями из-за войны — в Бурятии (7,3% поступивших по квоте), Забайкальском крае (7%), Севастополе (7%), на Сахалине (6,5%), в республике Алтай (5,7%) и Псковской области (5,5%). Чаще всего они хотят стать педагогами, врачами и программистами.
Как ранее сообщали «Важные истории», каждый третий зачисленный в 2024 году по отдельной квоте поступил без экзаменов. А из тех, кто поступал по результатам ЕГЭ, 70% не поступили бы без квоты, поскольку их баллы были ниже проходных. Конкурс на бюджет для участников войны и их детей намного ниже, чем для абитуриентов по общему конкурсу — как и баллы, с которыми они поступают, отмечает издание.
Так, самый большой разрыв в баллах на специальности «Эксплуатация аэропортов»: обычные абитуриенты в среднем набрали 72 балла за один экзамен, а участники войны в Украине и их дети — на 29 меньше. На специальностях «Стоматология» и «Лечебное дело» разрыв составляет 14 баллов.
Из-за квот СВО в 2025 году ситуация для обычных абитуриентов ухудшится. В некоторых вузах квоту увеличат с 10% до 20-30%, а участникам войны против Украины и их детям хотят дать право поступать без результатов ЕГЭ. Кроме того, незанятые квотированные места реже будут переходить в общий конкурс.