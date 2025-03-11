Представители среднего класса в городах России в среднем зарабатывают 75 тысяч рублей в месяц, а общие расходы их семей составляют 83 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании «Городской средний класс: основные черты и особенности потребительского поведения», которое подготовил Центр анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики . Кратко об этом рассказывает РБК 11 марта.

В основу исследования легли результаты онлайн-опроса, проведенного в июне 2024 года. Выборка составила три тысячи человек. Респондентами стали жители городов с населением более 100 тысяч человек, которые соответствуют критерию высокого материального положения и как минимум еще одному критерию — наличию высшего образования или высокого социально-профессионального статуса (например, занятие бизнесом, работа по найму на топ-позиции или квалифицированным специалистом). Материальное положение определялось на основе субъективной оценки респондентов.

Согласно исследованию ВШЭ, примерный портрет среднего класса в городах России такой: мужчина или женщина в возрасте от 25 до 55 лет, у которых есть семья (72% респондентов) и несовершеннолетние дети (48%).

Почти половина (45%) всех представителей среднего класса работают по найму в коммерческом секторе, 21% — в бюджетной сфере (в образовании, здравоохранении и госуправлении), у 15% есть свой бизнес, 12% не работают, а 7% имеют какую-то другую занятость.

У предпринимателей заработок в среднем составляет 86 тысяч рублей в месяц, у наемных работников — 78 тысяч, у работников бюджетной сферы — 64 тысячи. У большинства респондентов (81%) основной источник дохода — зарплата на работе по найму. У 34% есть доход от вкладов и ценных бумаг, а 23% получают пенсию.

Большинство опрошенных (75%) заявили, что могут без проблем купить товары длительного пользования, но покупка автомобиля будет для них затруднительной. При этом 19% сказали, что могут позволить себе купить автомобиль, но не считают, что совсем не стеснены в деньгах, а 6% заявили, что могут ни в чем себе не отказывать.

Как отмечает РБК, помимо продуктов питания, оплаты коммунальных услуг, покупки одежды наиболее распространенными статьями расходов среднего класса стали оплата мобильной связи и интернета (есть у 84% респондентов); проезд в транспорте и топливо (74%); лекарства (72%); услуги по уходу за собой (65%); питание вне дома, готовая еда (64%); корм, товары и услуги для домашних животных (52%); алкогольные напитки (50%).

У каждого четвертого респондента (26%) были выплаты по долгам, кредитам и микрозаймам, а у каждого пятого (21%) — по ипотеке.

На туристические поездки и отпуск семьи среднего класса в среднем тратили за год 114 тысяч рублей, при этом разброс сумм в ответах был от 10-20 тысяч до одного миллиона рублей. В среднем домохозяйства тратили на профессиональное обучение взрослых по 74 тысячи рублей, а на образование детей — 50 тысяч рублей.

Средним классом называют прослойку населения между самыми богатыми и самыми бедными. Обычно к нему относят людей со стабильным доходом, которые достаточно обеспеченны для удовлетворения большинства материальных и социальных потребностей. В России, как и в других странах, средний класс — понятие с неопределенными границами. Как отмечает РБК, есть разные способы оценки среднего класса, часто в международных исследованиях используется критерий дохода, а в качестве границы используется среднедушевой доход домохозяйства от 0,75 до 1,5 медианного значения.

Президент РФ Владимир Путин в марте 2020 года заявил, что к среднему классу в России можно причислить более 70% жителей страны — тех, кто получал более 18 тысяч рублей.