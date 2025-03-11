В Карелии детский омбудсмен подарил вдовам военных крючки для сумок

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев подарил вдовам военных на 8 марта крючки для женских сумок. Об этом пишет телеграм-канал «From Karelia with freedom».

Вручение подарков проходило на туристической базе под Петрозаводском. Сараев назвал этот подарок «многофункциональной медалью уполномоченного».

«На самом деле, в чем ее многофункциональность? Вот с одной стороны она такая красивая металлическая с гербом, а с другой — резиновая, чтобы ее можно было использовать как крючок для женской сумочки. Когда куда-нибудь приходишь, женскую сумочку можно было спрятать. Главное — уходя, не забыть женскую сумочку под столом, а потом найти эту медаль в своей сумочке», — сказал Сараев, обращаясь к женщинам, потерявшим мужей на войне в Украине.

В разговоре с «Осторожно, новости» Сараев заявил, что в Карелии регулярно проходят мероприятия, связанные с поддержкой «специальной военной операции». По его мнению, крючки для сумок — «интересный и оригинальный подарок, чтобы не думать, куда деть сумку на мероприятиях».

Он добавил, что вдовам крючки понравились, «потому что женщине приятно получить такой подарок для признания».

Несколько дней назад представители «Единой России» в городе Полярные Зори в Мурманской области поздравили с 8 марта матерей погибших участников войны с Украиной, подарив им цветы и мясорубки. После возмущения в соцсетях о неуместности подарка отделение «Единой России» в Мурманской области опубликовало видео с одной из матерей, в котором она благодарит за мясорубку, «которая ей, в принципе, нужна». В партии утверждают, что сейчас «поздравление стараются перевернуть», и призвали «не поддерживать бесчеловечные и провокационные интерпретации».