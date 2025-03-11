МИД России показал генсеку ОБСЕ последствия атаки дронов в Подмосковье

Генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу, который находится с визитом в Москве, показали последствия атак украинских дронов. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она опубликовала фотографии, на которых Синирлиоглу показывают последствия атаки на жилой дом в подмосковном Видном.

«Отрицать очевидное, тем более, увиденное собственными глазами, невозможно», — написала Захарова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит генсека ОБСЕ, заявил, что организация ничего не сделала для предотвращения войны в Украине, хотя могла. Он назвал правильным решение показать Синирлиоглу последствия атаки дронов.

В свою очередь американский подкастер Лекс Фридман, приехавший в Москву, рассказал, что массовая атака беспилотников «произошла совсем рядом с тем местом», где он сейчас находится. По его словам, когда он был в Украине, он также пережил несколько подобных моментов.

«И то же самое сейчас в Москве. Это не действия двух сторон, которые стремятся к миру. Тем не менее, я молюсь о скором заключении долгосрочного мирного соглашения. Я вношу свой небольшой вклад в продвижение этого вместе со всеми вовлеченными сторонами», — написал он в соцсети X.

С какой целью Фридман приехал в Москву, неизвестно. СМИ предположили, что он собирается взять интервью у президента России Владимира Путина. Ранее он брал интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

В ночь на 11 марта Украина атаковала российские регионы беспилотниками. В Минобороны РФ заявили, что за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников, из них 91 — над Московской областью. Это самая массированная атака украинских беспилотников на регионы России. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к 8:45 утра российские силы ПВО сбили 74 украинских беспилотника, летевших на столицу. В подмосковном городе Видное от падения обломков беспилотника пострадали пятеро взрослых и четырехлетний ребенок, они получили поверхностные ранения.

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