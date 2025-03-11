Художница Людмила Разумова, осужденная на семь лет за антивоенное граффити, объявила сухую голодовку. Правозащитники требуют назначить ей лечение и перевести в другую колонию

58-летняя художница Людмила Разумова уже 12 дней держит сухую голодовку из-за давления со стороны администрации исправительной колонии № 5 Тверской области и ухудшения состояния своего здоровья в заключении, сообщает «ОВД-Инфо».

Разумову и ее мужа Александра Мартынова в марте 2023 года приговорили по делу о «фейках» об армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК) и «вандализме» по мотиву политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК). Разумовой назначили семь лет колонии общего режима, Мартынову — шесть с половиной лет. Поводом для преследования супругов стали антивоенные публикации в социальных сетях и граффити.

Как стало известно в начале марта, 28 февраля Разумова объявила сухую голодовку. Как отмечает «ОВД-Инфо», с момента прибытия в колонию Разумову семь раз отправляли в ШИЗО и дважды — в ПКТ (помещение камерного типа). Кроме того, здоровье художницы в заключении ухудшается, но администрация колонии отказывает ей в медицинской помощи.

Правозащитники призвали писать обращения в прокуратуру и ФСИН с требованием провести Разумовой полное медицинское обследование, назначить ей необходимое лечение, а также перевести художницу в другую колонию с надлежащими условиями содержания и доступом к медицинской помощи.

Для отправки таких обращений «ОВД-Инфо» и проект помощи политзаключенным «Неотложка» запустили специальный сервис «Дятел».

история Людмилы Разумовой

«Украина, прости нас» История художницы Людмилы Разумовой и ее мужа Александра Мартынова. После начала вторжения они рисовали в своем поселке антивоенные граффити, а теперь получили срок за «вандализм» и «фейки»

история Людмилы Разумовой

«Украина, прости нас» История художницы Людмилы Разумовой и ее мужа Александра Мартынова. После начала вторжения они рисовали в своем поселке антивоенные граффити, а теперь получили срок за «вандализм» и «фейки»