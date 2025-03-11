ФСБ отчиталась о задержании жителя Белгородской области, подозреваемого в подготовке отравления российских военных

В Белгородской области задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта в городе Валуйки и отравлении российских военных. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ, передает РИА Новости.

По версии спецслужбы, задержанный установил контакт с запрещенной в России террористической организацией. ФСБ утверждает, что по заданию кураторов он собирал и передавал информацию о дислокации и передвижениях российских военных в приграничной зоне для нанесения по ним ударов.

«Также он планировал совершить теракт в городе Валуйки и диверсию путем отравления российских военнослужащих», — говорится в сообщении. Других подробностей в ФСБ не привели.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям о госизмене (статья 275 УК), попытке участия в деятельности террористической организации (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 205.5 УК), приготовлении к диверсии (часть 1 статьи 30, пункт «а» части 3 статьи 281 УК), приготовлении к теракту (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК), незаконном приобретении и хранении оружия (часть 1 статьи 222.1 УК).