Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию на встречу с наследным принцем, который выступает посредником в переговорах о завершении войны России с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в саудовский город Джидда, сообщают Reuters и The Guardian.

В Джидде Зеленский, как ожидается, встретится с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом. Ранее принц выступал посредником в переговорах между США и Россией, которые прошли в Эр-Рияде 18 февраля.

11 марта Джидде также запланированы переговоры делегаций Украины и США. Ранее сообщалось, что украинский президент не собирается в них участвовать. Украинскую делегацию возглавит глава офиса президента Андрей Ермак.

Представители Украины на переговорах с США в Джидде, по данным Financial Times, планируют предложить частичное прекращение огня с Россией. Оно будет предусматривать запрет на удары беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также отказ от боевых действий в Черном море. Представители Вашингтона, сообщал Reuters, в ходе переговоров собираются определить, готов ли Киев к территориальным уступкам, чтобы прекратить войну.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, который будет участвовать в переговорах в Джидде, заявил, что Вашингтон ожидает от встречи «значительного прогресса», в том числе по сделке по украинским полезным ископаемым, По его словам, стороны обсудят «протоколы безопасности» для украинцев и «территориальные вопросы», а также обмен разведданными, которые ранее США прекратили передавать Украине. Уиткофф отметил при этом, что Вашингтон не прекращали предоставлять Киеву разведданные для обороны.

Читайте также

Стремление Трампа к миру — это признание слабости США Максим Трудолюбов — о том, как понять внешнюю политику нового американского президента

Читайте также

Стремление Трампа к миру — это признание слабости США Максим Трудолюбов — о том, как понять внешнюю политику нового американского президента