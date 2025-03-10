Производители «Жигулей» и «Балтики» вслед за другими пивоваренными компаниями повысили отпускные цены на пиво

Производители пива «Балтика» и Московская пивоваренная компания (МПК) сообщили ритейлерам о повышении отпускных цен на свою продукцию, пишет «Коммерсант» со ссылкой на копии соответствующих писем.

Московская пивоваренная компания («Жигули Барное», «Хамовники», Hollandia) поднимает цены в среднем на 10–15%. «Балтика» не уточняет размер повышения, но с начала 2025 года, как рассказал изданию источник из числа ритейлеров, «Балтика» уже поднимала отпускные цены в среднем на 10%.

В письме «Балтики», как отмечает «Коммерсант», основной причиной называется ежегодное повышение акциза на пиво. В начале года он был повышен с 26 до 30 рублей за один литр. МПК в числе причин также называет «существенный рост себестоимости производства пива».

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», отмечают, что сильнее всего с начала года подорожали бутылка и гофротара. Также на рост стоимости, по их словам, влияют высокая ключевая ставка Центробанка и общий рост инфляции. Кроме того, как говорит один из собеседников, в России практически не производится хмель и локальные компании вынуждены импортировать его за валюту при постоянной волатильности курса.

Также в конце 2024 года были увеличены пошлины на ввоз импортного пива из «недружественных» стран — с 0,1 евро до 1 евро за один литр, отмечает другой эксперт. В результате, по его словам, это привело к подорожанию зарубежного пива в среднем до 130–140 рублей за один литр.

Ранее о повышении отпускных цен на свою продукцию также сообщили другие крупные компании — «Объединенные пивоварни» («Крушовице», «Бочкарев», «Охота») и AB InBev Efes (Bud, Hoegaarden, Löwenbräu, Velkopopovický Kozel, «Клинское», «Сибирская корона»).

В июле 2023 года датский пивоваренный холдинг Carlsberg Group, которому принадлежала «Балтика», был национализирован. Руководителем «Балтики» назначили Таймураза Боллоева, который уже возглавлял компанию с 1991 по 2004 годы.

В конце декабря 2024 года Владимир Путин передал во временное управление акции бельгийско-турецкой AB InBev Efes — последнего из трех крупнейших производителей пива в России, которые контролировались зарубежными компаниями.