Мэрия Анапы потребовала 211 миллионов рублей от владельцев танкеров, из-за крушения которых произошел разлив мазута в Керченском проливе

Администрация Анапы подала иск к владельцам танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Иск подан в Арбитражный суд Краснодарского края 7 марта, он пока не принят к производству, уточняет «Интерфакс». Ответчиками выступают ООО «Кама Шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть».

В мэрии заявили, что в результате крушения танкеров и последующего разлива мазута «был нанесен ущерб природной среде». Мэрия требует от владельцев танкеров 211 миллионов рублей.

«Именно такая сумма в настоящий момент уже оплачена муниципалитетом по контрактам для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий ЧС. Данная сумма не является окончательной, и в дальнейшем администрация намерена увеличить исковые требования», — говорится в сообщении.

В середине декабря в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера с нефтепродуктами — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, танкеры суммарно перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В начале января Морспасслужба утверждала, что в море попали 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут загрязнил десятки километров берега в Краснодарском крае. Выбросы нефтепродуктов продолжают фиксировать до сих пор.

Глава Минприроды Александр Козлов рассказывал, что восстановление пляжей Анапы после разлива мазута начнется только в конце 2025 года. Предварительно, учитывая уже очищенные участки пляжей, нужно будет восстановить 280 гектаров территории. Для этого понадобится около 840 тысяч кубических метров чистого нового песка — почти в четыре раза больше, чем вывезли. Козлов добавил, что песок, который сейчас проходит очистку, на пляжи не вернут. Он также сообщал, что после разлива мазута было обнаружено 49 погибших дельфинов. При этом окончательные цифры по ущербу «животному миру и природным экосистемам», по его словам, будут представлены только после ликвидации всех последствий аварии.

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