Губернатор заявил, что ВСУ нанесли удар по торговому центру в Курской области. Три человека погибли, девять ранены
Источник: Александр Хинштейн
По предварительным данным, три человека погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести при ударе по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он обвинил в обстреле ВСУ.
По словам Хинштейна, торговый центр попал под обстрел вечером 10 марта, когда местные жители пришли за покупками.
Всех пострадавших госпитализировали. Среди раненых — четверо подростков 13-14 лет.
Ни российские, ни украинские военные на момент публикации новости не комментировали заявления Хинштейна.