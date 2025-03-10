Губернатор заявил, что ВСУ нанесли удар по торговому центру в Курской области. Три человека погибли, девять ранены

По предварительным данным, три человека погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести при ударе по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он обвинил в обстреле ВСУ.

По словам Хинштейна, торговый центр попал под обстрел вечером 10 марта, когда местные жители пришли за покупками.

Всех пострадавших госпитализировали. Среди раненых — четверо подростков 13-14 лет.

Ни российские, ни украинские военные на момент публикации новости не комментировали заявления Хинштейна.

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