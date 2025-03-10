Бывшего украинского военного из Севастополя приговорили к 17 годам по делу о попытке убийства военнослужащего РФ

Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы жителя аннексированного РФ Севастополя Игоря Судиловского по делу о госизмене и покушении на теракт, сообщили «Медиазоне» в пресс-службе суда.

По данным ТАСС, Судиловскому 30 лет. Его признали виновным в государственной измене (статья 275 УК), покушении на теракт (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК) и незаконном хранении взрывчатки (часть 1 статьи 222.1 УК). Согласно решению суда, первые три года заключения Судиловский должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в 300 тысяч рублей.

По версии следствия, в феврале 2024 года Судиловский «установил контакт» с военной разведкой Украины и «добровольно согласился конфиденциально сотрудничать» с ведомством. Житель Севастополя получил задание перепрятать из тайника самодельную бомбу и передатчик, а затем подорвать часть многоквартирного дома в Севастополе, заявили следователи.

Сначала, утверждает следствие, Судиловский некоторое время наблюдал за обстановкой в доме, а потом перевез бомбу и прикрепил ее на газовую трубу на входе в один из подъездов, после чего его задержали.

О задержании Судиловского сообщалось в марте 2024 года. Генпрокуратура РФ утверждала, что он готовил покушение на российского военного. «Коммерсант» сообщал, что ФСБ связывала Судиловского с «законспирированной группой подрывников», которая готовила покушения на российских чиновников и военных в аннексированном Крыму.

Близкий к силовикам телеграм-канал «База» назвал Судиловского бывшим военнослужащим ВМС Украины, который после аннексии Крыма остался на полуострове. По данным Генпрокуратуры, он — гражданин России.