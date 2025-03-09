Россиянин Магомед Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Анкалаев впервые в карьере выиграл титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе (до 93 килограммов).

В ночь на 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе Анкалаев в пяти раундах победил в титульном бою бразильца Алекса Перейру.

Магомед Анкалаев стал пятым чемпионом UFC из России, отмечает «Спортс». До этого ими становились Олег Тактаров, Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян и Ислам Махачев.

Анкалаев выступает в UFC с 2018 года. На счету 32-летнего россиянина 20 побед, одно поражение и одна ничья в ММА.

В карьере Перейры 12 побед и три поражения. Титул чемпиона UFC в полутяжелом весе бразилец завоевал в ноябре 2023 года, после чего трижды успешно его защитил.