«Бог любит троицу». Глава Военно-морских сил ВСУ намекнул на подготовку нового удара по Крымскому мосту

Украинские военные «активно обсуждают» третью атаку на Крымский мост в Керченском проливе. Об этом 8 марта в интервью британскому изданию The Observer заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа.

Вице-адмирал выразил «оптимизм», что Киеву удастся разрушить Крымский мост, соединяющий Россию с аннексированным Крымом.

По словам военачальника, два предыдущих удара по мосту повредили автомобильные и железнодорожные конструкции, и российские военные больше не могут перевозить тяжелые вагоны через железнодорожный мост.

«Россияне понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть поговорка: „Бог любит троицу“», — сказал Неижпапа.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Крымский мост, который построили в Керченском проливе после аннексии полуострова Россией, дважды подвергся атакам. В октябре 2022 года на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой, разрушив несколько пролетов автомобильной дороги. Погиб водитель грузовика и еще четыре человека, ехавшие в соседней машине.

В июле 2023 года мост атаковали морские беспилотники, в результате чего погибла семейная пара из Белгородской области, находившаяся в одном из автомобилей, а их 14-летняя дочь получила травмы. После обеих атак движение по мосту останавливали на время ремонта.

Служба безопасности Украины заявляла, что стояла за организацией обоих взрывов на Крымском мосту.

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