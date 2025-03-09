«Бог любит троицу». Глава Военно-морских сил ВСУ намекнул на подготовку нового удара по Крымскому мосту
Украинские военные «активно обсуждают» третью атаку на Крымский мост в Керченском проливе. Об этом 8 марта в интервью британскому изданию The Observer заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа.
Вице-адмирал выразил «оптимизм», что Киеву удастся разрушить Крымский мост, соединяющий Россию с аннексированным Крымом.
По словам военачальника, два предыдущих удара по мосту повредили автомобильные и железнодорожные конструкции, и российские военные больше не могут перевозить тяжелые вагоны через железнодорожный мост.
«Россияне понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть поговорка: „Бог любит троицу“», — сказал Неижпапа.
С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Крымский мост, который построили в Керченском проливе после аннексии полуострова Россией, дважды подвергся атакам. В октябре 2022 года на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой, разрушив несколько пролетов автомобильной дороги. Погиб водитель грузовика и еще четыре человека, ехавшие в соседней машине.
В июле 2023 года мост атаковали морские беспилотники, в результате чего погибла семейная пара из Белгородской области, находившаяся в одном из автомобилей, а их 14-летняя дочь получила травмы. После обеих атак движение по мосту останавливали на время ремонта.
Служба безопасности Украины заявляла, что стояла за организацией обоих взрывов на Крымском мосту.