Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) провел встречу с американской (American Chamber Of Commerce in Russia), во время которой обсуждались приоритеты в снятии санкций, сообщил глава союза Александр Шохин.

По словам Шохина, российские предприниматели встречались с главой американской торговой палаты Робертом Эйджи «пару недель назад».

В интервью РБК сам Эйджи рассказал, что торговая палата готовит для правительства США документ (так называемый ), в котором анализируется, от каких санкций больше всего пострадали сами американские компании. В числе приоритетных мер торговая палата называет снятие санкций в секторе авиации (включая поставку запчастей и техподдержку самолетов), отмену запрета на инвестиции для американских компаний, возврат SWIFT для российских банков и снятие ограничений на поставку предметов роскоши, включая косметику.

Шохин заявил, что некоторые приоритеты, предложенные Эйджи, российские предприниматели поддержали — в частности, касающиеся авиации. «Это то, что связано с безопасностью граждан. И такого рода вопросы могли бы быть в списке первыми», — сказал Шохин. Также РСПП поддерживает возврат российских банков в систему SWIFT. При этом он отметил, что, хотя тема и обсуждалась, но посчитали, что это «трудно реализуемая вещь».

Кроме того, российские предприниматели, по словам Шохина, считают, что из санкций нужно также исключить экологические проекты — например, «чистое оборудование для энергетики, для работы на шельфе, в Арктике и так далее».

Шохин добавил, что, поскольку Дональд Трамп заявил о скорой встрече с Владимиром Путиным, «белый список» для правительства США «хорошо бы подготовить в марте», чтобы «не промахнуться».

Крупнейшие российские банки отключены от международной системы SWIFT, позволявшей осуществлять трансграничные переводы, с самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году. В марте 2023-го Банк России обязал российские кредитные организации использовать только отечественные сервисы при переводах внутри страны.

В середине февраля 2025 года глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, которого Путин назначил своим представителем по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, оценил потери американского бизнеса, ушедшего с российского рынка после начала войны, более чем в 300 миллиардов долларов.