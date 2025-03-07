Главу «Сталин-центра» в Барнауле задержали по подозрению в мошенничестве. «Ничего не произошло такого критического», считает он

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 3 статьи 159 УК) против депутата Алтайского краевого заксобрания и главы «Сталин-центра» в Барнауле Сергея Матасова.

По версии следствия, с 2021 по 2025 годы Матасов «организовал фиктивное трудоустройство двух своих родственников на должности помощников депутатов» Алтайского краевого заксобрания. Родственники ничего не делали и передавали зарплаты Матасову, который в тот момент также был заместителем председателя одного из комитетов заксобрания и возглавлял фракцию «Коммунистов России». Ущерб от действий Матасова оценивается в 3,25 миллиона рублей. ФСБ опубликовала видео задержания депутата.

В комментарии RTVI Матасов заявил, что «на данный момент ничего не произошло такого критического» — а также что против него не выдвинуты обвинения. «По крайней мере, мне об этом неизвестно», — добавил депутат. Он пообещал продолжить работу в партии, заксобрании и в совете «Сталин-центра». Комментировать дело Матасов не стал, сославшись на соглашение о неразглашении.

«Сталин-центр» в Барнауле открыли 16 декабря 2023 года, «приурочив ко дню рождения» Иосифа Сталина. На открытии Матасов пообещал «по-сталински разобраться» с «иноагентами» и сторонниками Бориса Ельцина и Алексея Навального. На вопрос от издания «Сибирь.Реалии», что это значит, Матасов отвечать отказался.

В декабре 2024 года в «Сталин-центре» провели новогодний утренник, на котором детям предложили прогнать «Бармалея-либерала».