Bloomberg: Россия готова обсуждать временное прекращение огня в Украине

Россия готова обсуждать временное прекращение огня в Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в Москве.

По словам собеседников агентства, в Кремле до приостановки боевых действий хотят иметь четкое понимание рамочных принципов окончательного мирного договора.

Москва будет, в частности, настаивать на предварительном определении параметров возможной миротворческой миссии, в том числе списка стран, которые потенциально могут отправить своих миротворцев в Украину, рассказал еще один источник Bloomberg.

На следующей неделе в Эр-Рияде ожидается встреча между представителями США и Украины, на которой стороны будут обсуждать потенциальное мирное соглашение между Киевом и Москвой.

Президент США Дональд Трамп 7 марта пригрозил России «масштабными» санкциями в случае, если Москва не проявит достаточной приверженности достижению мира.