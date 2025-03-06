Некоторые союзники США изучают возможность сокращения обмена разведывательными данными с Вашингтоном, опасаясь, что администрация Дональда Трампа слишком сближается с Россией. Об этом четыре источника рассказали NBC News.

Такое развитие событий союзники США обдумывают из-за опасений раскрытия своих агентов. Собеседники NBC News подчеркивают, что пока это только обсуждение — никаких решений принято не было.

Среди стран, которые рассматривают возможность изменения протоколов обмена разведданными с США — Израиль, Саудовская Аравия, а также участники альянса «Пять глаз» (Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания).

США несколько дней назад полностью прекратили обмен разведывательными данными с Украиной, включая информацию о пусках российских ракет и данных, необходимых для наведения украинских ударов.