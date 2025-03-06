Российский суд запретил телеграм-канал Михаила Зыгаря из-за «сведений против специальной военной операции» и отсутствия плашки «иноагента»

Ленинский районный суд Смоленска объявил запрещенным на территории России телеграм-канал «Да. Зыгарь» писателя и журналиста Михаила Зыгаря.

Из карточки дела, которую обнаружила «Верстка», следует, что с иском в суд обратился прокурор Заднепровского района Смоленска. В ходе «мониторинга интернет-ресурсов» он обнаружил, что Зыгарь не указывает, что он включен в реестр «иноагентов». В решении суда, вынесенном в сентябре 2024 года, говорится, что иноформация в телеграм-канале Зыгаря, «формирует ложное представление о Вооруженных Силах Российской Федерации, а также содержит сведения против специальной военной операции на Украине». О чем именно идет речь, не уточняется.

Суд постановил отправить копию решения в Роскомнадзор, чтобы тот включил телеграм-канал Зыгаря в реестр запрещенных сайтов. Однако по состоянию на начало марта 2025 года в реестре телеграм-канал Зыгаря так и не появился.

Михаил Зыгарь был объявлен в России «иностранным агентом» в октябре 2022 года. В июле 2024 года Зыгаря, находящегося за пределами РФ, Басманный суд заочно приговорил к 8,5 года колонии за пост об убийствах в Буче.

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