Во Франции заявили об «опасном сближении» российского истребителя с французским беспилотником над Средиземным морем

Российский истребитель Су-35 опасно сблизился с французским беспилотником Reaper, выполнявшим разведывательную миссию над восточной частью Средиземного моря, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«Три последовательных пролета в непосредственной близости от беспилотника, которые могли привести к потере контроля над дроном, свидетельствуют о намерении ограничить свободу передвижения в общих воздушных пространствах», — написал Лекорню.

Эти действия Лекорню назвал «преднамеренными, непрофессиональными и агрессивными» и заявил, что они неприемлемы.

Западные страны периодически делают заявления об опасном сближении российских истребителей с разведывательными дронами или другими самолетами в международном воздушном пространстве. Например, в сентябре 2024 года командование США сообщило, что российский истребитель Су-35 пролетел в непосредственной близости от американских F-16 у берегов Аляски.