«В момент великой неопределенности». Макрон анонсировал обращение к нации

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта выступит с обращением к нации.

«Дорогие мои соотечественники! В этот момент великой неопределенности, когда мир сталкивается с величайшими вызовами, я обращусь к вам сегодня вечером в 20:00», — написал Макрон в соцсети X.

Чему будет посвящено обращение Макрон не уточнил, но французские СМИ, включая Le Monde, обращают внимание, что президент собирается выступить накануне чрезвычайного европейского саммита по войне в Украине, созванного на фоне напряженности в отношениях ЕС с Соединенными Штатами.

Вечером 5 марта у Макрона намечена встреча в Елисейском дворце с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которого считают наиболее «пророссийским» среди лидеров стран-членов ЕС. В начале марта Орбан призывал к прямым переговорам с Россией.

Эммануэль Макрон 3 марта представил европейский план мирного урегулирования, который предполагает частичное перемирие между Россией и Украиной сроком на один месяц, во время которого стороны конфликта будут воздерживаться от боевых действий на море и в воздухе, включая удары по энергетической инфраструктуре, но не от наземных операций. Этот план также предусматривает отправку в Украину европейских миротворцев, которые должны будут следить за выполнением мирного соглашения, когда оно будет подписано, а также использование замороженных в ЕС российских активов как гарантию безопасности.