Троих жителей Новосибирской области приговорили к срокам до 18 лет по делу о попытке поджога избирательного штаба Путина в Барнауле

2-й Восточный окружной военный суд приговорил троих жителей Новосибирской области к срокам от 16 до 18 лет лишения свободы по делу о попытке поджога избирательного штаба Владимира Путина в Барнауле. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Сергея Дементьева, Артема Жиленкова и Дмитрия Родькина признали виновными в покушении на теракт группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ).

Суд назначил Дементьеву 18 лет лишения свободы, Жиленкову — 17 лет лишения свободы, Родькину — 16 лет лишения свободы. Первые три года они должны провести в тюрьме, а затем — в колониях строгого режима. ФСБ после сообщения о задержании сообщала, что обвиняемым от 18 до 26 лет.

По версии следствия, Дементьев, «являясь противником проведения ВС РФ специальной военной операции», установил контакт с представителями , «сообщив о своей готовности совершить теракты на территории России». После этого, как утверждает ФСБ, Дементьев вместе со своими знакомыми Жиленковым и Родькиным по заданию «куратора» собирали информацию о здании избирательного штаба Путина в Барнауле. Они, как утверждается, изготовили «самодельные зажигательные устройства для осуществления поджога указанного здания».

«Однако довести до конца свои преступные действия Жиленков, Дементьев и Родькин не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками ФСБ России», — говорится в сообщении суда.

О задержании Сергея Дементьева, Артема Жиленкова и Дмитрия Родькина ФСБ сообщала в марте 2024 года. Спецслужба утверждала, что за поджог здания обвиняемые получили аванс в 30 тысяч рублей. Они, как заявляла ФСБ, планировали бросить в здание коктейли Молотова.