Путин подписал указ о назначении Александра Дронова главой Новгородской области

Александр Дронов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Пост главы региона, говорится в документе, Дронов будет занимать «до вступления в должность лица, избранного губернатором Новгородской области».

Указ о назначении Дронова был подписан на следующий день после его встречи с Путиным. В ходе встречи, следует из стенограммы на сайте Кремля, Дронов, занимавший пост первого заместителя губернатора Новгородской области, поблагодарил Путина за доверие.

Помимо прочего он сообщил, что «Новгородская область принимает активное участие в решении задач специальной военной операции (СВО)» и рассказал о «предмете нашей гордости, разработке новгородских инженеров, — дроне „Князь Вандал Новгородский“».

Александр Дронов занял пост заместителя губернатора Новгородской области в 2017 году. Временно исполняющим обязанности главы региона он стал в феврале 2025 года, когда занимавший этот пост Андрей Никитин ушел в отставку. Никитин стал заместителем министра транспорта РФ.

Выборы главы Новгородской области, как и еще нескольких губернаторов, пройдут в России в единый день голосования — 14 сентября 2025 года. Эксперты неоднократно отмечали, что у врио глав регионов, участвующих в выборах, есть преимущество перед остальными кандидатами, в том числе за счет возможности использовать административный ресурс. Кроме того, если выборы проводятся досрочно, то у возможных претендентов на пост губернатора, как правило, остается меньше времени на подготовку кампании.