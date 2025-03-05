Минфин РФ предложил определять налоговое резидентство по тому, как часто клиент заходит в мобильное приложение банка из другой страны

При выявлении «преимущественного использования» приложений банков с территории других стран должны будут запрашивать у клиентов информацию об их налоговом резидентстве.

Такое обязательство на финансовые организации хочет возложить Минфин РФ в соответствующем правительства, следует из сообщения пресс-службы ведомства. Минфин поясняет, что использование «каналов дистанционного обслуживания» (в том числе мобильных приложений) из других стран может свидетельствовать об изменении статуса налогового резидентства пользователя.

Предполагается, что «преимущественным использованием» будет считаться, если клиент использует электронные сервисы с территории другой страны в более чем половине случаев в течение полугода и больше.

При этом, как утверждает Минфин, данные геолокации не будут использоваться для автоматического определения налогового резидентства клиентов банков. Эти изменения позволят финансовым организациям своевременно обновлять информацию о налоговом резидентстве клиентов, говорится в сообщении.

Налоговыми резидентами России считаются те, кто провел в стране не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. В июне 2024 года РБК писал, что Федеральная налоговая служба собирается создать автоматизированную систему для определения статуса налогового и валютного резидента России для физических лиц. В частности, ФНС планировала использовать данные о загранпаспортах и о пересечениях государственной границы из информационной системы миграционного учета «Мир».

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