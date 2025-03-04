Главную архитектурную награду мира — Притцкеровскую премию — получил 69-летний Лю Цзякунь из Китая.

«В глобальном контексте, где архитектура изо всех сил пытается адекватно решить быстро меняющиеся социальные и экологические проблемы, Лю Цзякунь дал убедительные ответы. Они воспевают повседневную жизнь людей, а также их общественную и духовную идентичность», — говорится на сайте премии.

Архитектурное бюро Лю Цзякуня Jiakun Architects за 40 лет спроектировало более 30 объектов по всему Китаю — от академических и культурных учреждений до общественных пространств.

Притцкеровская премия вручается с 1979 года. В качестве денежной награды победитель получает 100 тысяч долларов США.

Лю Цзякунь стал вторым в истории лауреатом премии, представляющим Китай. Первым был Ван Шу, получивший награду в 2012 году.