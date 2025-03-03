«Поезжай кататься в России». После спора с Зеленским Джей Ди Вэнс отправился на горнолыжный курорт в Вермонте. Там его встретили протестующие

Сотни людей 1 марта вышли на протест в городе Уэстфилд, штат Вермонт, куда вице-президент США Джей Ди Вэнс приехал с семьей на выходные, чтобы покататься на лыжах. Об этом сообщают AP, NBC и местное издание VTDigger.

Демонстранты выстроились вдоль главной дороги в Уэстфилде, на пути кортежа Вэнса, направлявшегося на близлежащий горнолыжный курорт Шугарбуш. О том, что вице-президент с семьей посетит Шугарбуш, стало известно в начале прошлой недели.

Демонстрация была запланированной, однако, по словам некоторых ее участников, их дополнительно подстегнул конфликт Вэнса и Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Многие демонстранты держали плакаты с проукраинскими лозунгами (например «Вэнс — предатель, поезжай кататься в России»). Также были плакаты против сокращения американских госслужащих, за права представителей ЛГБТК-сообщества и за Палестину.

Организаторы акции оценили число участников в одну-три тысячи человек. Одновременно в Уэстфилде вышли на улицы сторонники Вэнса. Как сообщается, их было несколько десятков. Они переругивались с противниками вице-президента, однако столкновений не было.

Таблоид The New York Post пишет, что на фоне протестов Вэнс отменил отдых в Шугарбуш и перевез свою семью в другое место.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с президентом США Дональдом Трампом и Джеем Ди Вэнсом. Они поспорили, обсуждая мирные переговоры Украины с Россией. Вэнс во время ссоры упрекал Зеленского в отсутствии благодарности США за военную помощь. Зеленский позднее публично поблагодарил американцев и выразил сожаление из-за конфликта, но дал понять, что не будет приносить извинения.