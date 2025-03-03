Новое здание Большого Московского цирка построят на северо-западе Москвы, а не на проспекте Вернадского. Старое пока сносить не будут

Современное здание Большого Московского цирка будет построено на в Мнёвниковской пойме на северо-западе Москвы, а не на месте исторического здания на проспекте Вернадского. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он заявил, что такое решение принято с учетом голосования о будущем цирка на платформе «Активный гражданин» и мнения экспертов, которые поддерживают идею строительства на новом месте — из-за сложностей при работе со старой площадкой и необходимости продолжать работу цирка, пока строится новое здание.

Мэр Москвы добавил, что архитектурная концепция нового здания цирка уже выбрана, но городские власти хотят «посоветоваться» и с москвичами. Собянин предложил проголосовать на «Активном гражданине» за одну из нескольких концепций цирка, предложенных архитектурными бюро.

«Что же касается исторического цирка на проспекте Вернадского, то во время строительства нового здания он будет продолжать полноценно работать. Решение о дальнейшем использовании этого здания примем после завершения строительства. И обязательно с учетом мнения его руководителей и артистов», — сообщил мэр Москвы.

О реконструкции здания Большого Московского цирка стали говорить в 2017 году. В 2024-м Институт Генплана Москвы объявил конкурс на разработку концепции проекта. Месяц назад власти столицы заявили, что старое здание цирка «свое уже отслужило», и показали изображения нового проекта. Они вызвали недоумение профессионалов и публики.

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