Forbes: 95% объектов критической инфраструктуры в России до сих пор используют иностранное ПО

Подавляющее большинство (95%) объектов критической информационной инфраструктуры в России до сих пор используют иностранное программное обеспечение для контроля работоспособности, пишет Forbes со ссылкой на исследование «Монк Диджитал Лаб».

К объектам критической информационной инфраструктуры относятся банки, телеком-компании, медицинские учреждения, госорганизации. В рамках исследования эксперты «Монк Диджитал Лаб» провели 152 интервью с представителями операторов критической IT-инфраструктуры.

По данным исследования, как пишет Forbes, примерно 40% объектов пользуются западными коммерческими платформами — такими, как IBM Netcool, Splunk, Micro Focus Ops Bridge, Microsoft Scom и другими. Около 80% объектов используют как минимум на одном участке своей сети иностранные open source решения (с открытым исходным кодом).

Использование российских аналогов, как отмечают эксперты, зачастую происходит «для галочки» или в тестовом режиме (30–40% объектов). Результаты исследования показывают, что около 55% объектов закупили российские решения, «но не всегда применяют их повсеместно», закрывая ими только некоторые потребности. Только 10–20% объектов работают почти полностью на российских решениях, пишет Forbes.

Авторы исследования отмечают, что использование иностранного ПО на объектах критической инфраструктуры запрещено законодательно (соответствующий указ Путин подписал еще в марте 2022 года; он устанавливал срок перехода до 1 января 2025 года). Кроме того, говорят эксперты, это «создает серьезные проблемы» с точки зрения безопасности и потери технологического суверенитета, а в случае усиления санкций возрастает угроза отключения.